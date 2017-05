Na, immer noch nicht alle Aktien verkauft? Dann wird's aber Zeit! Heute ist schließlich schon der 30. Mai und der (Börsen-)Volksmund reimt nicht ohne Grund: "Sell in May and go away". Rein statistisch ist das Verlustrisiko im Sommer am höchsten. Anleger machen deshalb jetzt am besten einfach mal Kasse, um dann in ein paar Monaten - rechtzeitig zur sagenumwobenen Jahresendrally - auf deutlich ermäßigtem Kursniveau wieder einzusteigen. Ähnlich läuft das ja auch bei Immobilien: Weil sich in der Adventszeit die meisten Wohnungsbrände ereignen, schmeißt man die Mieter spätestens Anfang November raus - um dann nach Weihnachten in aller Ruhe neu vermieten zu können. Oder!? Empirisch robustes...

