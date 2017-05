Cannabis Wheaton Corp.: Sensation perfekt! Dieser Deal sichert Cannabis Wheaton bis zu 42 Mio. Dollar Gewinn pro Jahr!

30. Mai 2017 - Cannabis Wheaton (A2DRE4) veröffentlichte gestern nach Börsenschluss eine weitere Sensationsmeldung - zuvor hatte das Unternehmen auf eigenen Wunsch um Aussetzung des Handels gebeten. Das geschieht, wenn das Unternehmen kursrelevante News erwartet und allen Investoren und Marktteilnehmer die Zeit geben will, um den Inhalt und die Tragweite der News vor Wiederaufnahme des Handels zugänglich zu machen. Die News kann gut und gerne als weitere Sensation bezeichnet werden, denn der neue Streamingpartner verfügt über eine Lizenz zum Anbau und zum Verkauf und wird in den kommenden Jahren gewaltigen Cashflow erwirtschaften! Cannabis Wheaton kann bereits unglaubliche 6 Anbaulizenzen mit ihren aktuellen Partnern vorweisen, mehr als jedes andere Cannabis Unternehmen in Kanada.

Dieser Sensationsdeal bringt Cannabis Wheaton alleine 42 Mio. Dollar Gewinn jedes Jahr!

Cannabis Wheaton unterzeichnete gestern eine verbindliche Interimsvereinbarung, dass man 30 Mio. Dollar in den angehenden lizenzierten Cannabisproduzenten ABcann Global investieren wird! Die 30 Mio. Dollar sind zur Finanzierung der 50.000 Quadratmeter Anbaufläche des Unternehmens. Nach Abschluss der Investition von 30 Mio. Dollar für den Bau des Expansionsproduktionsgebietes wird Cannabis Wheaton alle notwendigen Finanzierungen zur Verfügung stellen, um den Bau der Expansionsproduktionsfläche abzuschließen. Diese Erweiterung wird zusätzlich zu ABcann's aktueller 100.000 Quadratmeter großen Anlage sein und der Bau hat bereits begonnen. Im Gegenzug erhält Cannabis Wheaton 50 Prozent des Erlöses (abzüglich bestimmter Kosten) zukünftiger Großhandels- oder Einzelhandelsumsätze, die von ABcann in Bezug auf Cannabis im Expansionsbereich produziert werden.

Das bedeutet für Cannabis Wheaton folgendes: 8 Mio. Gramm Cannbis pro Jahr und einer konservativen Marge von mindestens 5,25 Dollar pro verkauftem Gramm Cannabis (Quelle: Unternehmenspräsentation) unglaubliche 42 Mio. Dollar Gewinn! Sie sehen die Lukrativität eines solchen Streamingdeals ist gewaltig! Cannabis Wheaton hat mittlerweile 15 Streamingpartner, das Potenzial weiterer solcher Deals würde gewaltiges Wachstum für das Unternehmen bedeuten.

Zu bemerken ist auch, dass die Regierung Kanadas die Cannabis-Industrie von

Steuern befreien möchte! Quelle: http://www.cbc.ca/news/business/pot-weed-cannabis-marijuana-canada-taxes-1.4065442

Man kann also durchaus von einem Reingewinn von 42 Mio. Dollar ausgehen! Cannabis Wheaton hat noch weitere 14 Partnerschaften mit Cannabis Unternehmen... rechnen Sie selbst was das für die Zukunft und den noch derzeit günstigen Aktienkurs bedeutet!

Exklusives Video-Interview mit dem CEO von Cannabis Wheaton, Chuck Rifici zu der heutigen Sensations-Meldung, siehe Link: https://www.youtube.com/watch?v=3snhuixMPwo

Ein komplettes Interview in Deutsch werden wir Ihnen am 31. Mai zur Verfügung stellen.

Chuck Rifici von Cannabis Wheaton sagte: "Das fügt nun eine sechste Lizenz für das Cannabis Wheaton-Portfolio hinzu und unser erster öffentlich gehandelter Produzent mit einer Verkaufslizenz. In den vergangenen drei Jahren habe ich ABcann's Engagement und Entwicklung in der kanadischen Cannabis-Industrie beobachtet. Sie sind weithin anerkannt für ihre herausragenden Anbaumethoden, die qualitativ hochwertiges Cannabis mit branchenführenden Erträgen produzieren. Es ist uns klar, dass sie eine Auswahl von alternativen Finanzierungsquellen haben, demnach ist es eine Ehre, dass ABcann sich für uns entschieden hat!"

"Diese Partnerschaft bringt ABcann die Unterstützung und die nötigen Mittel, um zu expandieren. Sobald der Bau abgeschlossen ist, wird der zusätzliche Anbaufläche Cannabis Wheaton mit einem geschätzten acht Millionen Gramm Cannabis pro Jahr liefern."

"Diese Partnerschaft ist eine große Chance für ABcann und Cannabis Wheaton. ABcann verstärkt seine Cash-Position durch die Beteiligung und bietet ABcann das Kapital, um bis zu 180.000 Quadratmeter voll finanzierte Kapazität zu bauen", sagte Aaron Keay, Chief Executive Officer Von ABcann.

