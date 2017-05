Zürich - Cyberattacken gehören für die meisten Schweizer Unternehmen zur Realität, entsprechend ist auch das Risikobewusstsein gestiegen. Neue Gefahren drohen durch das Internet der Dinge und die fortschreitende künstliche Intelligenz. Dies und mehr zeigt die aktuelle KPMG Studie «Clarity on Cyber Security», welche in diesem Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt wurde.

Das Risiko, als Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs zu werden, ist mittlerweile Alltag für die meisten Schweizer Firmen. So wurden 88% der befragten Unternehmen in den letzten 12 Monaten Opfer von Attacken. Das bedeutet eine Zunahme von 34 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (54%). Bei über der Hälfte der Firmen (56%) provozierte der Angriff einen Unterbruch der Geschäftstätigkeit, bei mehr als einem Drittel der Befragten (36%) hatte die Attacke einen finanziellen Schaden zur Folge.

Die Schweizer Wirtschaft hat aber dazugelernt, wie mit der Bedrohung durch Cyberattacken umzugehen ist: 81% der Befragten gaben an, dass sie im Laufe der vergangenen zwölf Monate ein grösseres Risikobewusstsein entwickelt haben, 52% verstehen die Motivation, Strategie und Vorgehensweise der Angreifer besser und bei 44% haben sich die Vorhersagemöglichkeiten verbessert.

Gefährliche Konstruktionsfehler in der Cyberabwehr

Viele Datendiebstähle lassen sich auf menschliches Versagen und Social Engineering (Verhaltensbeeinflussung von Personen mit dem Ziel, an vertrauliche Daten und Informationen zu gelangen) zurückführen. Schuld daran sind aber nicht nur sorglose Benutzer, sondern vielmehr Konstruktionsfehler in der Cyberabwehr. Allzu oft spielt die Benutzerfreundlichkeit ...

