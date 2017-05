Zürich - Der Technopark Zürich ist Sitz erfolgreicher Jungunternehmen, etablierter Firmen sowie Forschungsgruppen unterschiedlicher Disziplinen und Branchen. Rund 280 Unternehmen und Organisationen sind hier ansässig, zurzeit arbeiten rund 1'800 Menschen im Technopark. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag an die volkswirtschaftliche Entwicklung der Stadt Zürich und konnte sich als DIE Institution im Bereich Jungunternehmer-Förderung positionieren.

Beispiele für die Dynamik und den Erfolg von Technopark-Start-ups:

Klenico: neue Wege in der psychiatrischen Diagnostik

Als Spin-off der Universität Zürich ist Klenico AG auf die Entwicklung und den Vertrieb einer Diagnostik-Software spezialisiert, die in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgungspraxis zur Anwendung kommt. Das Symptombild der individuellen Patienten tritt in charakteristischen Mustern auf, die für die Diagnosen und die Behandlungsplanung herangezogen werden. Klenico bietet ein bislang einzigartiges Verfahren, um diese Muster im psychiatrischen Alltag zu erfassen und für jeden Patienten individuell abzubilden: Ein eigens entwickelter, mathematischer Algorithmus bereitet dabei psychiatrische Befunde so auf, dass sie in visuell leicht verständlichen Symptomkarten abgebildet werden. Mit der angebotenen Klenico-Software wird die psychiatrische Diagnostik exakter, effektiver und transparenter. Damit trägt das Unternehmen massgeblich dazu bei, das Wissen um psychische Erkrankungen und psychiatrische Versorgungsprozesse zu erweitern.

modum.io: günstige Blockchain-Technologie für Supply Chain Transaktionen

modum.io kombiniert Internet of Things (IoT)-Sensoren mit der Blockchain Technologie, um Datenintegrität bei Transaktionen in Supply Chains zu gewährleisten. Das System stellt bei Lieferungen von medizinischen Produkten die Konformität mit der zutreffenden GDP1 Regulation sicher. Die kürzlich angepassten EU Richtlinien fordern den Temperatur Nachweis für den Transport von medizinischen Produkten. ...

