Falls du jemals Millionär werden wolltest (wer nicht?), dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu. Laut einer Umfrage der Spectrem Group, gibt es mehr Millionäre als jemals zuvor in den Vereinigten Staaten.



Ende 2016 gab es rekordverdächtige 10,8 Millionen Millionäre in den USA, was ein Anstieg von etwa 400.000 verglichen mit dem Vorjahr ist. Die Studie zeigt, dass sich seit der Finanzkrise einiges getan hat. Darüber hinaus steigt die Börse ja auch seit der Präsidentschaftswahl 2016. Das sind ein paar der Gründe, dass es jetzt mehr Millionäre gibt.



Jeder glaubt, es verdient zu haben, Millionär zu werden. Nur wenige Leute haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...