Einige Wellenlängen des Sonnenlicht-Spektrums wirken sich deutlich auf die Augen und die menschliche Haut aus und vertreiben beispielsweise Ermüdung oder wirken anregend. Ebenso vermindern sie die Anfälligkeit für Depressionen und helfen insbesondere älteren Menschen beim Lesen kleiner Buchstaben. Das von weißen Leuchtdioden erzeugte Lichtspektrum weicht jedoch vom Lichtspektrum der Sonne erheblich ab. Seit langem wird deshalb daran geforscht, Leuchtquellen zu entwickeln, die dem Sonnenspektrum sehr nahe kommen. Die neuen LED-Leuchtmittel von Eurolighting machen sich die neuesten Forschungsergebnisse zunutze, die ergeben haben, dass sich der durch die Sonne vorgegebene Biorhythmus des Menschen auch künstlich erzeugen lässt. So simulieren die LEDs nun das Sonnenlicht in geschlossenen Räumen, ob in der Wohnung, am Arbeitsplatz oder in Gesundheitseinrichtungen.

