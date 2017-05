Hamburg (ots) - Jenny Frankhauser (24) ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, sie ist verzweifelt und fühlt sich ohnmächtig. Exklusiv in CLOSER (EVT 31.05.) spricht die Halbschwester von Daniela Katzenberger über den tragischen Verlust ihres Vaters und ihres Managers.



Jenny Frankhauser steht noch immer unter Schock und kann den plötzlichen Tod ihres Vaters nicht begreifen. Freunde, die der Sängerin beistehen wollten, wies sie zurück, da sie niemanden sehen konnte. Auch drei Wochen nach der Tragödie, geht es Jenny Frankhauser nicht besser und sie gibt ehrlich zu: "Ich habe daran gedacht, mir das Leben zu nehmen - weil ich ohne meinen Papa nicht leben will."



Besonders dramatisch ist, dass kurz nach ihrem Vater auch noch ihr Manager gestorben ist. Damit ist der Sängerin in kürzester Zeit der jeweils wichtigste Mensch in ihrem privaten und auch in ihrem geschäftlichen Leben genommen worden.



Hinweis an die Redaktionen: Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von CLOSER (Nr. 23/2017, EVT 31.05.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle CLOSER zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion CLOSER, David Holscher, Telefon: 040/3019-2561.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.100 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup