Freiberg am Neckar (ots) - Der Technologieführer Teamtechnik aus Deutschland stellt die kompakteste und dabei schnellste Stringeranlage der Welt in Europa erstmals auf der Intersolar Europe in München vor.



Mit seinem geringen Platzbedarf von nur 15 m² und der extrem hohen Leistung von 130 MWp ist der TT4200 GIGA von teamtechnik weltweit konkurrenzlos. Der TT4200 GIGA verarbeitet in einer Taktzeit von 0,85 Sekunden alle derzeit marktüblichen Voll- und Halbzellen bis 6 Busbars. Selbst bei schmalen Verbinderbreiten von nur 0,6 mm werden exzellente String-Geometrien und Verbinderlagen erzielt.



Sven Kramer, Vice President Sales Solar Technology: "Für Unternehmen mit mehr als 250 MW Produktionskapazität ist der neue Hochleistungsstringer ideal. Kunden attestieren dem Stringer TT4200 GIGA im Dreischichtbetrieb eine Verfügbarkeit von über 98 Prozent." Diese Anlagenverlässlichkeit gilt auch für den potenten kleineren Bruder, den Stringer TT2100. Beide Stringer haben mit ihrer hohen Prozessflexibilität die Zeichen auf Zukunft gestellt: Sie sind auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach aufrüstbar - für mehr Busbars, neue Verbinder- oder Zelltypen.



Das weltweite Service-Netz von Teamtechnik sorgt für eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme der Anlagen. Auf der Intersolar Europe stellt Teamtechnik in Halle A2 Stand A2.255 aus.



