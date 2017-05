SINGAPUR (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit dem Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB muss die Schweizer Großbank Credit Suisse eine Geldstrafe von 700 000 Singapur-Dollar (rund 450 000 Euro) zahlen. Die Singapurer Finanzmarktaufsicht MAS wirft der Bank vor, gegen Geldwäschebestimmungen verstoßen zu haben. Unter anderem seien Kunden sowie deren Aktivitäten und Transaktionen nicht ausreichend geprüft worden, teilte die MAS in einer Mitteilung in der Nacht auf Dienstag mit. Durchgehende Mängel habe man allerdings nicht entdecken können.

Im Juli 2015 hatte das "Wall Street Journal" den Fall ins Rollen gebracht. Die Wirtschaftszeitung hatte berichtet, dass Gelder aus dem malaysischen Staatsfonds auf die Konten von Regierungsmitgliedern geflossen seien, darunter Regierungschefs Najib Razak. Dieser wies alle Anschuldigungen zurück. Razak hatte den Fonds 2009 aufgelegt mit dem erklärten Ziel, die Wirtschaft zu fördern.

Derzeit wird in mehreren Ländern wegen 1MDB ermittelt, darunter in den USA. Im regionalen Finanzzentrum Singapur mussten bereits mehrere Banken büßen: Die United Overseas Bank (UOB) muss 900 000 Singapur Dollar Strafe zahlen, wie die Aufsichtsbehörde am Dienstag mitteilte. Die Schweizer Großbank UBS war schon zuvor zu einer Geldstrafe von 1,3 Millionen Singapur Dollar verdonnert worden. Daneben hat die Behörde Berufsverbote gegen Banker aus anderen Häusern ausgesprochen./kro/das/stb

