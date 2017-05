IRW-PRESS: Senator Minerals Inc.: Senator Minerals beauftragt Gutachten für Carter Lake Uranprojekt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(29. Mai 2017) - Senator Minerals Inc. (TSX VENTURE: SNR) (OTC-PINK: SNRAF) (FRANKFURT: T1KA) ("Senator"oder die"Gesellschaft") freut sich bekanntzugeben, dass für das auf der Westseite des Athabasca-Basins in Saskatchewan gelegene Carter Lake Uranprojekt ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Das Gutachten wird im Rahmen von Senators due Diligence (Sorgfaltspflicht) für das Carter Lake Uranprojekt angefertigt, zusätzlich soll es dessen Explorationsziele verfeinern. Kontrolle und Leitung für das Gutachten obliegen Canexplor Management Ltd., einer Instanz mit mehr als zehn Jahren aktiver Beteiligung an der Uranexploration in Saskatchewan.

Das Carter Lake Uranium Projekt liegt nahe der östlichen Grenze der Clearwater Domain, etwa 21 Kilometer nordöstlich der Patterson Lake Liegenschaft. Diese hat eine gemeldete Ressourcenschätzung von insgesamt 2.011.000 Tonnen 1,83 % U3O8 mit 81.111.000 Pfund U3O8 einschließlich der R780E High Grade Zone, geschätzt auf 45079000 Pfund U3O8 @ 18,22 % U3O81. Abgeleitete Mineralressourcen werden auf insgesamt 785.000 Tonnen @ 1,57 % U3O8 mit 27.157.000 Pfund U3O8 benannt, einschließlich der R780E High Grade Zone geschätzt auf 13.898.000 Pfund U3O8 @ 25,06 % U3O81. (Fission Uranium Corp. PEA 14. September 2015). Nexgen Energy Ltd. hat berichtet (31. März 2017), dass die Mineralressource der Arrow Deposit eine indizierte Mineralressource von 179,5 M Pfund U3O8 innerhalb von 1,18M Tonnen enthält, mit einem Gehalt von 6,88 % U3O8 und einer abgeleiteten Mineralressource von 122,1 M Pfund U3O8 innerhalb von 4,25 Mio. Tonnen mit 1,30 % U3O8.

Das Carter Lake Uranium Projekt, das im Osten an das Purepoint, das Cameco und das AREVA's Hook Lake Projekt angrenzt, verfügt entlang der allgemeinen Explorationsstrecke der McArthur River Mine über geschätzte Abbautiefen von 400-500 Metern. Das primäre Explorationsziel am Carter Lake besteht aus etwa 4,7 Kilometern unterirdischen, leitfähigen Anomalien, die in zwei von der ESO Uranium Corp. durchgeführten Studien (einer MegaTEM-Studie in 2006 und einer VTEM-Studie in 2008) identifiziert wurden. Die Anomalien werden als leitfähiger Bodenhorizont an oder über der Diskordanz interpretiert, was auf hydrothermische Anreicherung hindeutet.

Senator Minerals ist ein Junior-Explorationsunternehmen, spezialisiert auf Uranexploration im nördlichen Saskatchewan. Senator hat über einen unabhängigen Verkäufer den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Uranprojekt Patterson North East (PNE) eingeleitet. Das Projekt befindet sich auf der Ostseite des Athabasca Basin im nördlichen Saskatchewan, der ertragreichsten Uranförderregion der Welt.

Peter Born, Sachkundiger und P.Geo., hat die Offenlegung von technischen Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

