NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland ist weiter hoch. Nahezu in allen Branchen gebe es eine große Nachfrage nach Arbeitskräften, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mit Verweis auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex BA-X. Die meisten Mitarbeiter würden derzeit im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, in qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Baugewerbe gesucht. Auch in der Zeitarbeit steige der Personalbedarf weiter.

Der BA-X, der saisonbereinigt die Trends auf dem Stellenmarkt abbildet, verharrte im Mai im Vergleich zum Vormonat bei 231 Punkten. Gegenüber dem Vorjahr lag er 15 Punkte höher. Der Indikator misst die Entwicklung seit 2005. Die absolute Zahl der freien Stellen will die BA am Mittwoch veröffentlichen.

Die Bundesagentur nannte als Grund für die gute Entwicklung vor allem die stabile wirtschaftliche Lage. Ein Teil des Stellenwachstums sei aber auch auf die in Boomzeiten größere Bereitschaft zu Jobwechseln zurückzuführen. Da es zudem immer schwieriger werde, geeignete Mitarbeiter zu finden, blieben immer mehr Stellen immer länger unbesetzt./cat/DP/stb

AXC0111 2017-05-30/11:08