Am deutschen Aktienmarkt herrscht im Vergleich zum Vortag richtig Bewegung, obwohl die US-Börsen am Montag geschlossen waren. Der DAX hat bereits eine 70-Punkte-Spanne absolviert, was für die letzten Tage sehr ungewöhnlich ist. Um aus seiner Trading-Range auszubrechen muss das Aktienbarometer noch etwas zulegen.

