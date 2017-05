HANNOVER (dpa-AFX) - Norddeutschlands größte Landesbank NordLB will im Rahmen ihres Umbauprogramms bis zu 1250 Stellen streichen. Bis Ende 2020 sollten 150 bis 200 Millionen Euro eingespart werden, um den Konzern nachhaltig profitabel zu machen, teilte die Landesbank am Dienstag in Hannover mit. Dafür stünden alle Sparten einschließlich Tochtergesellschaften und Beteiligungen auf dem Prüfstand, auch Verkäufe würden erwogen.

Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, die Landesbank prüfe den Verkauf ihrer Immobilientochter Deutsche Hypothekenbank. Ein Sprecher sagte, es sei zu früh, Genaueres zu sagen. Die NordLB hatte wegen schwieriger Geschäfte mit Schiffskrediten im Vorjahr knapp zwei Milliarden Euro Verlust gemacht. Bis Ende August will sie rechtlich mit der übernommenen Bremer Landesbank verschmelzen. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 6000 Mitarbeiter./tst/DP/fbr

AXC0115 2017-05-30/11:10