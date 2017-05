Linz - Gestern verlief der Handel an den Devisenmärkten aufgrund des Feiertags Memorial Day ruhig, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In Singapur habe der regionale FED-Präsident von San Francisco John Williams gesagt, dass der mittelfristige US-Inflationsausblick recht zufriedenstellend sei. Die US-Wirtschaft befinde sich nahe an ihren Zielen: Vollbeschäftigung und stabile Preise. In Europa hätten Sorgen über vorgezogene Parlamentswahlen in Italien und über die Finanzlage Griechenlands den US-Dollar gestärkt. Das Währungspaar EUR/USD werde zwischen 1,1070 und 1,1200 gesehen. (30.05.2017/alc/a/a)

