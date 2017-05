Frankfurt - Die internationalen Finanzmärkte starteten aufgrund der Feiertage in UK und USA ausgesprochen verhalten in die neue Börsenwoche, so die Analysten der Helaba.Da zudem mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Mai gegen Ende der Woche die geldpolitischen Weichen neu gestellt werden dürften, hätten sich Anleger Zurückhaltung auferlegt. An den Bondmärkten habe die Risikoaversion spürbar zugenommen, obwohl EZB-Präsident Draghi auf absehbare Zeit an der ultralockeren Geldpolitik festhalten wolle.

