Paris - Die wirtschaftliche Erholung in Europa setzt sich fort, so die Experten von Lyxor Asset Management.In ihrer Frühjahrsprognose gehe die EU-Kommission für das laufende Jahr von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,6 Prozent aus, für 2018 um 1,8 Prozent. Dabei betone sie: Erstmals seit zehn Jahren laufe die Wirtschaft überall in den Ländern der europäischen Währungsunion im Wachstumsmodus. In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe das Wachstum der Eurozone sogar das der USA in den Schatten gestellt. Diesseits des Atlantiks habe das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent zugelegt und damit doppelt so stark wie in den USA.

Den vollständigen Artikel lesen ...