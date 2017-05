BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat Sorge, dass die künftige Freihandelspolitik der USA mit "jahrzehntelangen Übereinstimmungen" brechen könnte. Mit Blick auf die Handelsbeziehungen zu Deutschland stellte die SPD-Politikerin am Dienstag im Interview von NDR Info allerdings klar: "Ich unterscheide zwischen US-Präsident Trump und denen, die in den USA auch das Sagen haben. Das sind Minister, Gouverneure und der Kongress." Deutschland wolle Arbeitsplätze in den USA schaffen, nicht vernichten.

Die Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) könne sie aber verstehen. Nach dem weitgehend gescheitertem G7-Gipfel hatte Merkel Zweifel an der Verlässlichkeit der USA geäußert und Trump indirekt vor einem Weg in die Isolation gewarnt. Gabriel sprach den USA die Führungsrolle in der westlichen Wertegemeinschaft ab./jnp/DP/fbr

AXC0118 2017-05-30/11:12