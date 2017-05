Von Kenan Machado

TOKIO (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. An den Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai wurde wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlten auch von dort mögliche Impulse. So fokussierte sich vieles auf den Yen, der deutlicher zulegte.

In Tokio schaffte der Nikkei-Index dank einer späten Erholung von den Tagestiefs praktisch noch eine Punktlandung auf dem Vortagesschluss von 19.678 Punkten. Der stärkere Yen belastete zwar tendenziell eher die Stimmung, dem standen aber einige günstige Wirtschaftsdaten gegenüber. So gibt es Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt anzieht, und die Einzelhandelsumsätze stiegen im April um 3,2 Prozent zum Vorjahr und damit schon den sechsten Monat in Folge. "Aus der Wachstumsperspektive ist die Wirtschaft auf einer ziemlich starken Erholungspfad", sagte Marcel Thieliant, Volkswirt bei Capital Economics.

In Seoul kam der Kospi nach seiner sechstägigen Rekordjagd zwar etwas zurück, allerdings nur um 0,3 Prozent. Selbst dass Nordkorea am Montag erneut eine Rakete abgeschossen hatte, konnte der Konjunkturzuversicht in Südkorea zuletzt nichts anhaben. Aktien aus dem Tourismussektor, die gleichwohl leicht negativ auf die Entwicklung in Nordkorea reagiert hatten, erholten sich wieder. Asiana Airlines, Korean Air und Lotte Shopping gewannen zwischen 0,8 und 3,2 Prozent.

Schnäppchenjäger in Sydney

Sydney schaffte ein kleines Plus, allerdings war es hier zuletzt überwiegend nach unten gegangen mit den Kursen, vor allem im Bankensektor. Etwas erholte Bankenkurse waren es denn auch überwiegend, die den Index um 0,2 Prozent nach oben hievten. Rückenwind sei auch von der gestiegenen Zahl der Hausbaugenehmigungen im April gekommen, die im Monat zuvor stark abgesackt sei, hieß es. "Da war aber auch definitiv viel an Schnäppchenkäufen im Markt heute", meinte ein Teilnehmer.

In Singapur verlor der Straits-Times ein halbes Prozent. United Overseas Bank wurden nach einer Strafe der Zentralbank gegen die Bank und gegen die Credit Suisse verkauft. Die Banken sollen mehrere Bestimmung zur Bekämpfung von Geldwäsche verletzt haben. United Overseas Bank verloren 1,5 Prozent.

Einiges an Bewegung am Devisenmarkt

Der US-Dollar fiel auf zuletzt 110,90 Yen zurück von Ständen um 111,30 am späten Montag. Der Yen habe etwas von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert, nachdem US-Bomber an der Grenze zu Nordkorea Erkundungsflüge gemacht hätten nach dem jüngsten Raketentest, hieß es.

"Die Händler sind erstmal vorsichtig eingestellt, denn in dieser Woche stehen zahlreiche Daten auf der Agenda", beschrieb Ric Spooner von CMC Markets in Sydney die Stimmung an den Börsen. Er nannte als Kernpunkte, was mit dem US-Dollar passiert und wie sich der japanische Markt entwickelt. In den USA würden Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Persönlichen Ausgaben und Einnahmen veröffentlicht und am Freitag dann die wichtigen Arbeitsmarktdaten für Mai, sagt er.

Sollten diese Daten enttäuschen, dann könne das weltweit auf die Stimmung drücken. Wenn der Yen dann nach schwachen Daten weiter anziehen sollte, dürften die Aktienkurse in Tokio stärker unter Druck geraten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.717,90 +0,19% +0,33% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.677,85 -0,02% +2,95% 08:00 Kospi (Seoul) 2.343,68 -0,39% +15,65% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertagspause Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertagspause Taiex (Taiwan) Feiertagspause Straits-Times (Singapur) 3.200,21 -0,45% +11,09% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.764,40 -0,03% +7,47% 11:00 BSE (Mumbai) 31.160,82 +0,17% +17,03% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:47 % YTD EUR/USD 1,1143 -0,1% 1,1153 1,1176 +6,0% EUR/JPY 123,64 -0,4% 124,14 124,42 +0,6% EUR/GBP 0,8667 -0,3% 0,8691 0,8713 +1,7% GBP/USD 1,2857 +0,2% 1,2835 1,2829 +4,2% USD/JPY 110,98 -0,3% 111,30 111,32 -5,1% USD/KRW 1125,24 +0,2% 1122,46 1122,12 -6,8% USD/CNY 6,8556 -0,0% 6,8556 6,8556 -1,3% USD/CNH 6,8285 +0,1% 6,8210 6,8213 -2,1% USD/HKD 7,7929 -0,0% 7,7940 7,7941 +0,5% AUD/USD 0,7446 +0,1% 0,7438 0,7434 +3,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,49 49,99 -0,6% -0,31 -12,8% Brent/ICE 51,85 52,29 -0,8% -0,44 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,28 1.266,98 -0,1% -1,70 +9,9% Silber (Spot) 17,38 17,40 -0,1% -0,03 +9,1% Platin (Spot) 948,15 956,50 -0,9% -8,35 +4,9% Kupfer-Future 2,54 2,57 -0,9% -0,02 +1,0% ===

