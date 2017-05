Das Wirtschaftsklima in der EU hat sich im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,0 Punkte deutlich verschlechtert (von 110,7 auf 109,7). Auch in der Eurozone gab es einen Rückgang um 0,5 Punkte (von 109,7 auf 109,2). Österreich konnte ein Plus von 0,3 Punkten (von 108,9 auf 109,2) einfahren. Spitzenreiter im Mai war Portugal ...

