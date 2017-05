Manchester, England (ots/PRNewswire) -



Purple, das Unternehmen für intelligente Räume, hat mit

Vision-Inside AG und Disney zusammengearbeitet, um Kinos von KITAG

Cinemas mit WiFi und Kundenerkenntnissen auszustatten.



KITAG Cinemas (https://www.kitag.com/en/) ist mit mehr als 17.000

Sitzplätzen an 85 Standorten der größte Kinobetreiber in der

deutschsprachigen Schweiz.



Seit der Installation von Purple Ende 2016 war durch die

Zusammenarbeit eine Verbesserung des ausgehenden Marketings und des

Social-Media-Engagements zu verzeichnen.



Das Marketing-Team der Kinokette konnte feststellen, dass seit der

Aktivierung der Lösung ihre Facebook-Seite 25 Prozent mehr "Likes"

und über 18.000 Seitenaufrufe erhalten hat.



"Es wurden fast 5.000 Zeilen aktive Kundendaten im Portal erfasst

und das Feedback von Benutzern war sehr positiv, insbesondere von

denjenigen, die ihre Kinokarten über WiFi heruntergeladen haben.



Die Kinokette brachte in Erfahrung, dass der Großteil der Benutzer

18 Jahre oder jünger sind, und diese Erkenntnis ermöglicht es dem

Marketing-Team, den Anmeldungsbildschirm, die

Website-Weiterleitungsseite und E-Mail-Kampagnen entsprechend

anzupassen, damit dieser demografischen Kerngruppe passendere Inhalte

bereitgestellt werden.



Alle von Purple erfassten Daten werden verwendet, um zur

Steigerung der Investitionsrendite den wöchentlichen Newsletter von

KITAG Cinemas sowie E-Mail-Updates über Sonderveranstaltungen,

Erfrischungsangebote und ermäßigte Tickets zu versenden.



Die WiFi- und Analytiklösung

(http://purple.ai/wifi/wifianalytics/) und die Zyxel

(https://www.zyxel.com/uk/en/homepage.shtml)-Hardware wurden von

Vision-Inside AG im Kino Emmenbrücke installiert. Benutzer können

jetzt kostenlos auf das von Disney (http://disney.co.uk/) gesponserte

Gäste-WiFi über ein Social-Media-Formular zugreifen, während KITAG

Cinemas detaillierte demografische Daten über jeden Kunden sammelt,

um das externe Marketing zu verbessern.



Inhalte von Disney werden mit jedem Schritt der Kundenanmeldung

bereitgestellt, was das Markenbewusstsein stärkt und Kunden dazu

ermutigt, sich mit den neusten Filmen, Nachrichten und Gewinnspielen

von Disney auseinanderzusetzen.



Die WiFi-Splash-Seite hat KITAG Cinemas außerdem dabei geholfen,

die Download-Rate seiner neuen mehrsprachigen APP zu erhöhen, die im

Februar 2017 eingeführt wurde.



Cédric Riwar, Inhaber von Vision-Inside AG, kommentierte: "Es war

ein Vergnügen, mit KITAG Cinemas zusammenzuarbeiten. Wir wussten ihr

Vertrauen bei der Empfehlung der Purple-Lösung zu schätzen und wir

freuen uns darauf, mit KITAG Cinemas an weiteren Standorten in der

Schweiz zusammenzuarbeiten."



Gavin Wheeldon, CEO von Purple, sagte: "Es ist schön zu hören,

dass KITAG Cinemas bereits die Vorteile des Einsatzes der

WiFi-Analytik von Purple feststellen kann. In nur sechs Monaten

konnte das Unternehmen von Third-Party-Sponsorenschaft profitieren,

tausende CRM-Datensätze erfassen, sein Marketing anpassen, um dem

Kundenbedarf zu entsprechen, und die Interaktion mit seinen

Social-Media-Auftritten erhöhen."



