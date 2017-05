FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.05.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 730 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LADBROKES PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4000 PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 325 (320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN RAISES VODAFONE TO 'OUTPERFORM' (MARKET-P,) - PRICE TARGET 265 (255) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES EI GROUP PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 730 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK GROUP PRICE TARGET TO 4510 (4470) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES FERREXPO WITH 'BUY' - TARGET 210 PENCE - JEFFERIES CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 325 (335) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 150 (120) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 650 (595) PENCE - 'BUY' - JPM RAISES RESTAURANT GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - TARGET 380 (340) PENCE - JPMORGAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 755 (810) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1470 (1390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4469 (4329) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PARAGON PRICE TARGET TO 415 (355) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES PAYPOINT WITH 'HOLD' - TARGET 980 PENCE - PANMURE CUTS HORIZON DISCOVERY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 205 PENCE - RBC CAPITAL RAISES MARKS & SPENCER TARGET TO 425 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 330 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HORIZON DISCOVERY TO 'SECTOR PERFORM' (OUTP.) - TARGET 220 (190) PENCE - UBS REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3350 PENCE



