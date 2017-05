Die Schwierigkeiten von Air Berlin und Alitalia kommen Ryanair-Chef Michael O'Leary wie gerufen. Die Billigfluglinie soll in Europa weiter in hohem Tempo wachsen. Selbst der Brexit bremst die Iren kaum.

Ryanair-Chef Michael O'Leary ist keiner, der lange um den heißen Brei redet. Während sich andere Manager vielleicht mit Statements zu den Schwierigkeiten mancher Fluggesellschaften wie Air Berlin oder Alitalia zurückhalten, macht der Ire keinen Hehl aus seiner Sicht der Dinge. "Einzigartige Chancen" seien das für sein Unternehmen, schwärmt er - und geht zum Angriff über, man müsse schließlich schnell handeln.

Niedrigere Ticketpreise sollen in diesem Jahr mehr Passagiere in die blau-gelben Maschinen locken. Und mit Boeing spricht Ryanair sogar über die Bestellung weiterer Flugzeuge - die vielen Passagiere, die 2018 und 2019 mit Ryanair fliegen wollen, könne man mit der derzeitigen Flotte ja gar nicht alle transportieren, heißt es zur Erklärung.

Die Probleme anderer Fluggesellschaften in Europa könnten Ryanair helfen, neue Kunden anzulocken, meint auch Analyst Neil Wilson von ETX Markets. Nicht zuletzt werde British Airways Schwierigkeiten haben, nach den Vorfällen am Wochenende Kunden zu halten. Eine Panne im IT-System der größten britischen Fluggesellschaft hatte zu chaotischen Zuständen an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick geführt. Tausende Passagiere mussten stundenlang warten, saßen in Maschinen auf dem Rollfeld fest oder mussten ohne ihre Koffer verreisen - wenn ihre Flüge nicht gleich ganz gestrichen wurden.

Die Hoffnungen mancher Konkurrenten, dass der Brexit den Billigflieger aus Irland bremst, sind bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...