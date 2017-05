Thierry Meyer gibt die Chefredaktion von 24 heures ab

Thierry Meyer hat sich entschlossen, neue berufliche Herausforderungen anzunehmen und von seiner Funktion als Chefredaktor von 24 heures zum Jahresende 2017 zurückzutreten.

Lausanne, 30. Mai 2017 - Thierry Meyer, der seit 2006 die Redaktion der Waadtländer Tageszeitung 24 heures leitet, hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Er tritt als Chefredaktor auf Ende 2017 zurück und wird Partner der Kommunikationsagentur Dynamics Group.

In den vergangenen knapp elf Jahren hat Thierry Meyer massgeblich zum Erfolg von 24 heures in der Waadt beigetragen, indem er die Leserinnen und Leser gemeinsam mit seiner Redaktion fundiert über das waadtländische Tagesgeschehen informierte. Darüber hinaus war Thierry Meyer Initiator der Festlichkeiten anlässlich des 250-jährigen Jubiläums von 24 heures im Jahr 2012. Zudem trug er zu erfolgreichen digitalen Entwicklung von 24 heures bei, insbesondere mit der 2015 erfolgten Lancierung des kostenpflichtigen Digitalabonnements.

Aufgewachsen in Morges begann Thierry Meyer seine berufliche Laufbahn bei 24 heures. Anschliessend wurde er Leiter des Wirtschaftsressorts der Tageszeitung Nouveau Quotidien, später wechselte er zu Le Temps. Von 2000 bis 2004 arbeitete er als ständiger Korrespondent in England , danach war er zwei Jahre für Le Temps als parlamentarischer Korrespondent in Bern tätig.

Serge Reymond, Leiter Bezahlmedien von Tamedia: «Wir bedauern den Weggang von Thierry Meyer. Mit seinem Engagement und seiner starken Verbundenheit zu 24 heures, der Tageszeitung der Waadtländerinnen und Waadtländer, hat er in den über zehn Jahren viel zum Erfolg von 24 heures beigetragen».

Der Verwaltungsrat und die Unternehmensleitung von Tamedia danken Thierry Meyer für die langjährige Zusammenarbeit sowie seinen engagierten Einsatz und wünschen ihm für seine neuen Aufgaben viel Erfolg. Über die Nachfolge von Thierry Meyer wird zu gegebener Zeit informiert.

Über 24 heures

24 heures wurde 1762 als «Feuille d'avis de Lausanne» gegründet und ist heute die grosse Tageszeitung für den Kanton Waadt. Täglich berichten Journalisten im In- und Ausland umfassend, unabhängig und engagiert über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und bieten damit Orientierung in einem sich laufend verändernden Kanton. Am Plus bleibt die regional verankerte Tageszeitung nicht zuletzt durch den intensiven Dialog mit ihrer Leserschaft. 24 heures erreicht jeden Tag 237'000 Leserinnen und Leser auf allen Kanälen (Quelle: Total Audience 2017-1) und hat eine Auflage von 57'336 (Quelle: WEMF 2016) www.24heures.ch