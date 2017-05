Die Commerzbank hat die Einstufung für Infineon angesichts von Medienberichten über die Suche nach Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Offenbar sei der Chipkonzern an kleineren bis mittelgroßen Übernahmen mit dem regionalen Schwerpunkt in den USA interessiert, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Dienstag. Er schätze die "Kriegskasse" von Infineon auf 4,7 Milliarden Euro, sodass das Unternehmen weiterhin ein proaktiver Teilnehmer am M&A-Markt sein sollte./tih/zb

ISIN: DE0006231004