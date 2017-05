Zürich (ots) - Maurycy Mioduski verstärkt ab sofort das Team von Cubewise DACH am Standort Zürich in der Funktion des Practice Managers. Er stösst mit breitem Know-how im Bereich Financial Analytics & Planning und viel Erfahrung mit Cognos TM1 zum global agierenden IBM-Platinum-Partner.



Cubewise DACH mit Sitz in Zürich, Schweiz verkündet einen personellen Zuzug im Bereich Projektmanagement und Consulting. Maurycy Mioduski stösst als Practice Manager zum australischen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Er tritt die Nachfolge von Scott Wiltshire an, der sich auf seine Tätigkeit als CTO der Apliqo AG, an der Cubewise eine strategische Beteiligung hält, fokussiert und seine Doppelrolle als Practice Manager bei Cubewise aufgibt.



"Wir freuen uns sehr, mit Maurycy Mioduski einen Experten im Bereich Financial Analytics & Planning gefunden zu haben. Mit seiner breiten Erfahrung in der Anwendung von IBM Cognos TM1 ist er eine echte Verstärkung unseres Teams. Gemeinsam mit ihm werden wir künftig noch besser auf die Bedürfnisse unseres rasant wachsenden Kundenstamms im deutschsprachigen Raum eingehen können", so Daniele Tedesco, Managing Director bei Cubewise DACH.



Maurycy Mioduski übernimmt in seiner Funktion als Practice Manager die direkte Leitung des Cubewise DACH Consultingteams, das in Zürich stationiert ist. "Als ausgewiesener IBM Platinum Partner ist Cubewise im deutschsprachigen Raum die erste Adresse für Unternehmen, die ihre Planungs- und Reportingprozesse verbessern wollen. Ich freue mich sehr, in Zukunft meinen Teil dazu beitragen zu dürfen", so Mioduski.



Über Cubewise



Cubewise ist ein offizieller IBM Platinum Partner und spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen, die ihre Budgeting, Forecasting und Financial Reporting Prozesse verbessern wollen.



