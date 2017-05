YuppTV-Nutzer in Kanada und Kontinentaleuropa können sich LIVE-Übertragung ansehen

Zur Freude der Cricketfans auf seiner Plattform hat sich YuppTV, der größte OTT-Akteur der Welt für Inhalte aus Südasien, die exklusiven digitalen Rechte für die bald stattfindende ICC Champions Trophy 2017 für Kanada und die nichtexklusiven digitalen Rechte für Kontinentaleuropa gesichert. Dank der neuesten Entwicklung werden YuppTV-Nutzer in Kanada und Kontinentaleuropa außer in Deutschland, der Schweiz und Österreich Spannung pur beim Cricket-Wttkampf LIVE auf YuppTV erleben können.

Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, sagte: "Wir freuen uns, dass wir uns die digitalen Rechte an der ICC Champions Trophy 2017 sichern konnten. Wir waren schon immer bestrebt, den Nutzern den Zugriff auf Unterhaltungsprogramme online zu erleichtern. Dank der neuesten Entwicklung werden Cricketfans die spannenden Cricket-Spiele LIVE auf YuppTV miterleben. Da Cricket weltweit Anhänger hat, freuen wir uns, wenn unsere Angebot unsere Kunden anspricht un ihnen gefällt."

Bei der ICC Champions Trophy 2017 werden acht der besten Teams der Welt um den ersten Platz wetteifern. Das 18 Tage lange Event wird am 1. Juni beginnen und verspricht ein actiongeladenes Spektakel zu werden. Die Nutzer von YuppTV können alles vom 1. bis zum 18. Juni 2017 LIVE mitverfolgen.

Über YuppTV

YuppTV ist der weltweit größte Service-Provider von internetbasierten TV- und On-Demand-Inhalten aus Südasien. Der Kanal bietet mehr als 250 TV-Kanäle, über 5000 Spielfilme und mehr als 100 TV-Shows in 14 Sprachen an. YuppTV hat kürzlich eine Finanzierung von Emerald Media erhalten, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden internationalen Investmentfirma KKR mit dem Zweck gegründet wurde, in den Medien- und Unterhaltungssektor zu investieren, wobei Emerald Media mit 50 Millionen US-Dollar eine bedeutende Minderheitsbeteiligung am Unternehmen erworben hat. Emerald Media wird von den Branchenveteranen Rajesh Kamat und Paul Aiello geführt und von einem erfahrenen Team von Führungskräften aus den Bereichen Investment und Geschftsführung unterstützt. YuppTV hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde bereits beim amerikanischen Indianerstamm der Poarch Creek in Alabama aufgebracht.

Im Archiv von YuppTV sind 25.000 Stunden Unterhaltungsinhalte gelistet. Jeden Tag kommen fast 2500 Stunden neue On-Demand-Inhalte auf der YuppTV-Plattform hinzu. YuppTV wird derzeit als die Pay-TV-Plattform Nr. 1 im Internet für Expats aus Indien geführt. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene Smart-TV-App in Indien und kann zudem auf acht Millionen Downloads auf Mobilgeräten verweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yupptv.com.

http://www.yupptv.com/cricket/icc-champions-trophy-2017-live.html

