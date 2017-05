Hannover - Im Nachgang des langen Wochenendes rund um Christi Himmelfahrt beschäftigt vor allem das großspurige Auftreten des US-Präsidenten Donald Trump im Rahmen des G7-Gipfels die Marktteilnehmer, berichten die Analysten der Nord LB.Das Gremium, dem Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten angehören würden, habe am Wochenende in Taormina, Italien, getagt. "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen (?) die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen können, sind ein Stück vorbei." Diese Worte habe die Bundeskanzlerin gestern gesprochen und damit relativ unverhohlen in erster Linie den US-Präsidenten Trump und somit die transatlantischen Beziehungen gemeint. Diese Aussage lasse sich als deutlicher Fingerzeig Merkels in Richtung der USA, die in verschiedenen Fragen anscheinend eine Blockadehaltung eingenommen hätten, interpretieren.

