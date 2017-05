Bonn - EZB-Präsident Draghi hat gestern bei seiner Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments nicht überrascht, so die Analysten von Postbank Research.Im Hinblick auf die Geldpolitik habe er mehr oder weniger die Äußerungen wiederholt, die bereits von der jüngsten EZB-Pressekonferenz oder auch dem jüngsten Bulletin der EZB bekannt gewesen seien. So sehe die EZB die konjunkturelle Erholung zwar inzwischen als solider und breiter aufgestellt als noch zu Jahresbeginn. Gleichwohl benötige der Euroraum aber weiterhin eine sehr akkommodierende Geldpolitik. Der EZB-Ratssitzung am 8. Juni habe er damit in keiner Weise vorgegriffen.

