FRANKFURT (Dow Jones)--Anderthalb Jahre vor dem Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland sind die Folgekosten nach Einschätzung der RAG-Stiftung langfristig absichert. Die Stiftung, die für die sogenannten Ewigkeitslasten aufkommen muss, erwirtschaftete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen Überschuss von 393 Millionen Euro und stockte ihre Rückstellung für diese Lasten auf 4,84 Milliarden Euro auf.

Der Chef der RAG-Stiftung, Werner Müller, nannte die Entwicklung angesichts der anhaltenden Mini-Zins-Lage "sehr erfreulich". Abgesehen von den Jahren 2008 und 2013, als die RAG-Stiftung jeweils durch größere Anteilsverkäufe am Chemiekonzern Evonik hohe Gewinne erzielt hatte, sei 2016 der bisher höchste Jahreserfolg erzielt worden.

Ab 2019, wenn die letzten Kohlezechen geschlossen sind, muss die Stiftung für die Folgekosten aus dem deutschen Steinkohlebergbau an Ruhr und Saar aufkommen. Unter anderem wird sie dauerhaft für die Grubenwasserhaltung zuständig und muss kontinuierlich Oberflächenwasser in Gegenden abpumpen, die sich wegen des Bergbaus abgesenkt haben. Die RAG-Stiftung rechnet gegenwärtig mit jährlichen Ausgaben von rund 220 Millionen Euro.

Die RAG-Stiftung ist Alleineigentümer des Kohlekonzerns RAG, hält 68 Prozent am Spezialchemiekonzern Evonik und ist größter Anteilseigner am Immobilienunternehmen Vivawest. Über eine Holding beteiligt sie sich überdies an global agierenden Industrieunternehmen, darunter der schwäbisch-fränkische Sicherheitstechnikspezialist R. Stahl und der Schweizer Eisenbahnkonzern Stadler.

Jährlich wurden im Schnitt in den zurückliegenden vier Jahren mehr als 700 Millionen Euro pro Jahr investiert. Das Stiftungsvermögen liegt aktuell bei knapp 17 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2017 05:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.