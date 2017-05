Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100001063 -



Schnell, einfach und von hoher Qualität - so stellen sich Kunden

und Patienten ihre medizinische Versorgung vor. Genau auf diese

Bedürfnisse sind die Medgate Mini Clinics ausgerichtet. Sie befinden

sich an gut erreichbarer Lage, funktionieren nach dem

Walk-In-Prinzip, bieten ein breites Leistungsangebot und fussen auf

den bewährten, hohen qualitativen Standards von Medgate und TopPharm.

Und sie sollen einen Beitrag zur Kostendämmung im Gesundheitswesen

sowie zur Lösung des Ärztemangels leisten. Die Einführung dieses

neuen Versorgungskonzepts planen Medgate und TopPharm für den

Spätsommer.



In der Medgate Mini Clinic betreut eine erfahrene medizinische

Fachperson (Medizinische Praxisassistentin) die Patienten innerhalb

der TopPharm Apotheke in separaten Räumlichkeiten bei verschiedensten

Krankheitsbildern. Bei Bedarf initiiert sie eine Videokonsultation

mit einem Allgemeinarzt oder Spezialisten des Telemedizinischen

Zentrums von Medgate. Die medizinische Fachperson kann dabei diverse

physische Abklärungen vornehmen und Untersuchungen durchführen (z.B.

einfache Labortests). Dank einer Telebiometrie-Station, einer

Untersuchungsstation mit der Möglichkeit zur Fernübertragung von

Biodaten, kann sie dem zugeschalteten Arzt zudem Daten und Bilder des

Patienten (z.B. Bilder von Gehörgang und Rachenraum) übermitteln.



Breites Leistungsspektrum



Dadurch, dass im Telemedizinischen Zentrum nicht nur

Allgemeinmediziner, sondern auch ein interdisziplinäres Team von

Spezialisten arbeitet, können dank der Videokonsultation auch

Spezialistenleistungen in der Mini Clinic angeboten werden.

Langfristig soll dadurch ein breites Leistungsspektrum, vergleichbar

mit demjenigen einer Poliklinik, angeboten werden.



Um eine hohe Qualität der medizinischen Behandlung zu garantieren,

hat Medgate auf Basis ihrer bereits vorhandenen und seit vielen

Jahren erprobten telemedizinischen Richtlinien speziell auf die Mini

Clinic zugeschnittene Guidelines erarbeitet. Des Weiteren bauen

Medgate und TopPharm auf ihre fundierte Erfahrung aus dem Projekt

«netCare» auf.



Interdisziplinarität für bessere Verfügbarkeit und Kosteneffizienz



Mit der Einführung des neuen Versorgungskonzepts leisten Medgate

und TopPharm nicht nur einen Beitrag zur kundenfreundlichen

Verfügbarkeit von medizinischer Versorgung ausserhalb der gängigen

Praxisöffnungszeiten, sondern insbesondere auch zu einer Lösung der

Ärztemangel-Problematik. Denn in der Mini Clinic kann

nicht-ärztliches medizinisches Personal dank der Unterstützung des

Telemediziners und Apothekers gewisse zusätzliche Aufgaben bei der

Patientenversorgung übernehmen. Ausserdem sorgt die

interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Allgemeinarzt,

Spezialist, medizinischer Fachperson und Apotheker auch für eine im

Gesundheitssystem dringend notwendige gesteigerte Kosteneffizienz.



Eine Konsultation in der Mini Clinic kostet in der

Einführungsphase 58 Franken. Eine allfällige Videokonsultation mit

einem Arzt oder Laborabklärungen werden separat nach Tarmed-Tarif

verrechnet und sind über die Krankenversicherung abrechenbar.



In einem ersten Schritt werden die Medgate Mini Clinics ab dem

Spätsommer in TopPharm Apotheken eingebaut, wo die neue

Dienstleistung den Kunden und Patienten schnell, einfach und von

hoher Qualität aus einer Hand angeboten wird.



Über Medgate



Medgate bietet jederzeit und überall einen einfachen Zugang zu

medizinischer Versorgung auf höchstem Niveau. Seit dem Jahr 2000

betreibt Medgate ein Telemedizinisches Zentrum in Basel, in dem

Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen ihre Patienten rund

um die Uhr am Telefon beraten und behandeln. Medgate ist im Medgate

Partner Network schweizweit mit Ärzten und Spitälern gut vernetzt und

verfügt über eigene Ärztezentren (Medgate Health Centers) in

Solothurn und Zürich. Durch die neutrale und unabhängige

Positionierung sowie die breite Vernetzung ist Medgate ein fester

Bestandteil im Schweizer Gesundheitswesen. Seit 2014 exportiert

Medgate ihr erfolgreiches Telemedizin-Konzept ausserdem auch ins

Ausland. www.medgate.ch



Über TopPharm



Die TopPharm Genossenschaft ist die grösste Gruppierung

unabhängiger und selbständiger Apotheken in der Deutschschweiz und

besteht aus derzeit 130 Mitglied-Apotheken. Gesamthaft arbeiten in

TopPharm Apotheken mehr als 1800 Apothekerinnen und Apotheker,

Pharmaassistentinnen und Drogisten. Die Gruppe generiert einen

Jahresumsatz von über 350 Mio. Franken und bedient jährlich rund acht

Millionen Kunden. TopPharm Apotheken sind der Gesundheits-Coach ihrer

Kundinnen und Kunden und engagieren sich über den klassischen

Apothekenbereich hinaus, zum Beispiel mit «netCare» und dem ersten

Managed Care Apothekenmodellen «Medpharm» und «casamed pharm».

www.toppharm.ch



Originaltext: Medgate AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001063

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001063.rss2



Kontakt:

Cédric Berset, Director Marketing, Communications & Sales

Medgate, Postfach, 4020 Basel

Mobil +41 79 455 20 41, Tel. +41 61 377 88 10, Fax +41 61 377 88 20

media@medgate.ch



Stefan Wild, CEO TopPharm Genossenschaft

Grabenackerstrasse 15, 4142 Münchenstein

Tel: +41 79 467 15 80

christoph.baumgartner@toppharm.ch