Ab dem 1. Juni 2017 liegt in allen ROSSMANN-Filialen die erste Ausgabe von "SCHÖN für mich" bereit - ein von TERRITORY neu entwickeltes Magazin rund um die Themen Beauty, Pflege, Fitness und Wohlfühlen.



Der neue Beauty-Titel bietet auf 52 Seiten trendig gestaltete Themenwelten rund um Kosmetik und Körperpflege und ist übersichtlich in vier Ressorts gegliedert: "mein Stil" bietet aktuelle Make-up-Trends und Fashion-Tipps, "meine Pflege" stellt Pflegeprodukte und deren Anwendung vor und "meine Fitness" widmet sich der Gesundheit mit Rezepten und Fitness-Tipps. Die Rubrik "meine Gefühle" zeigt Ideen rund um Wellness und Lebensfreude. Titelmodel der ersten Ausgabe ist die erfolgreiche Influencerin und Bloggerin Sofia (www.matiamu.com), die zudem das neue Gesicht der ROSSMANN-Beauty-Eigenmarke "Rival de Loop" ist. Im Innenteil machen hochwertige Illustrationen, Bilder und Geschichten Lust auf den Sommer.



Mit dem Beauty-Magazin erweitert ROSSMANN sein Magazin-Angebot neben dem "Centaur" und den Ratgebern der "babywelt". "Mit dem neuen Titel können wir jungen, modernen Frauen auf erfrischende Weise und in attraktiver Optik zeigen, dass ROSSMANN die Trendthemen im Bereich ,Schönheit' und ,Pflege' im Blick hat und die passenden Produkte und Exklusivmarken im Sortiment anbietet", sagt Petra Czora, Geschäftsleitung Marketing ROSSMANN. Schon heute nutzt der Händler den Titel "SCHÖN für mich" für die gleichnamigen Beauty-Boxen mit neuen Produkten, die monatlich über Facebook verlost werden.



"Das neue gemeinsame Projekt mit unserem Kunden ROSSMANN zeigt, dass TERRITORY hochwertige und zielgruppenspezifische Inhalte auf den Punkt liefert", sagt Stefan Postler, Member of the Board von TERRITORY. "Das gilt für das neue Beauty-Thema 'SCHÖN für mich' genauso wie für den bewährten 'babywelt'-Case."



Das Magazin erscheint zweimal im Jahr und ist in allen ROSSMANN-Filialen kostenlos erhältlich.



Über TERRITORY



TERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unter dem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an 17 Standorten in 8 Ländern den Content-Value - und damit den unternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuen Unternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bis hin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf und Leistungsmessung. Das Angebot umfasst u. a. Content Marketing, Sales Marketing, Employer Branding, Internal Media, Word-of-Mouth- und Influencer-Marketing sowie Digital- und Social-Media-Marketing. TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, die Deutsche Bahn, EY, Hornbach, Lamborghini, Lufthansa, Miele, Nissan, Rossmann, Rewe, Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.



