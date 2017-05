Hamburg (ots) -



Unter dem Motto "ART Kunst-Sommer" begleitet Europas größtes Kunstmagazin Interessierte mit insgesamt fünf Heften, die sich den diesjährigen großen Kunstereignissen widmen, durch das Kunstjahr. Neben drei Schwerpunktheften wird es zwei ART-Sonderhefte geben. Das erste von beiden liegt jetzt vor: Innerhalb von nur drei Tagen nach Ausstellungseröffnung produziert, erscheint heute das ART-Spezial "Biennale Venedig". Schon 2013 und 2015 hatte die ART-Redaktion Sonderhefte zur internationalen Kunstausstellung in den Handel gebracht, mit großem Erfolg am Kiosk.



Mit dem Spezial "Biennale Venedig" bietet ART seinen Lesern einen umfangreichen Kunstführer, inklusive einer Stadtkarte zum Herausnehmen, in der alle Spielorte der Biennale verzeichnet sind. Auf 120 Seiten liefert das Sonderheft einen detaillierten Überblick über die internationale Kunstausstellung, mit aktuellen Bildern, Berichten und Kritiken. Die Redaktion erkundete dafür exklusiv, schon vor der Ausstellungseröffnung, mit sechs Redakteuren und zwei Fotografen die Themenausstellung, Pavillons und Kunstprojekte der Biennale.



Tim Sommer, ART-Chefredakteur: "Venedig ist immer noch der größte Treffpunkt der Weltkunst - ART ist dabei, neugierig und kritisch. Unser Sonderheft präsentiert die Höhepunkte, Überraschungen und Abstürze - und natürlich die schönsten Bilder."



Das ART-Spezial "Biennale Venedig" ist für 14,80 Euro ab sofort im Handel erhältlich.



