Jährlich werden etwa 1,7 Millionen Kinder bis 15 Jahre wegen Unfallverletzungen ärztlich versorgt. Unfälle gehören damit zu den größten Gesundheitsrisiken für Kinder, so das Bundesministerium für Gesundheit. Besonders Kleinkinder sind gefährdet: 43,4 Prozent der Kinder, die wegen einer Verletzung im Krankenhaus stationär behandelt wurden, waren unter fünf Jahre alt. Die meisten Kinderunfälle passieren zuhause: Spitze Gegenstände, steile Treppen, heißes Öl - Gefahren gibt es im Haushalt an jeder Stelle. "Stößt Kindern in der Freizeit etwas zu, ist dies nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. Diese greift im Kindergarten oder in der Schule sowie auf dem direkten Hin- und Rückweg", klären die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) auf.



Private Absicherung ratsam



Eine private Unfallversicherung sichert gezielt vor den finanziellen Folgen eines Unfalls in der Freizeit ab. Denn gerade Unfälle, die beim Klettern, Spielen oder Radfahren passieren oder Infektionen, die durch Zeckenbisse verursacht werden, können teilweise dauerhafte körperliche oder geistige Beeinträchtigung (Invalidität) zur Folge haben. Die Vereinbarung einer hohen Invaliditätsleistung ist bei Kindern deshalb besonders wichtig. Eine private Unfallversicherung kann aber auch für die gesamte Familie sinnvoll sein, bei der sich der Versicherungsschutz auf alle mitversicherten Familienmitglieder erstreckt.



Die DVAG empfiehlt Eltern deshalb, mit entsprechendem Versicherungsschutz für die Freizeit vorzusorgen und gibt Tipps, wie sie ihre Kinder vor Unfallgefahren im Haushalt schützen können.



Checkliste:



Hinfallen und Stöße vermeiden - Kindern rutschfeste Socken bzw. Hausschuhe anziehen - Treppen mit Absperrgittern sichern - Teppiche mit Anti-Rutschmatten versehen - Glastüren mit Stickern ausstatten - Balkontüren und -Geländer sichern



Quetschungen und Schnitte vermeiden - Türen mit Stoppern versehen (z.B. ein gefaltetes Handtuch über das Türblatt legen) und an Schubladenschutz denken - Tischkanten und harte Ecken mit einem Eckenschutz absichern - Gefährliche Gegenstände wie Scheren, Messer, Nagelpfeilen etc. an unzugänglichen Orten aufbewahren



Verbrennungen und Stromschläge vermeiden - Heiße Herdplatten, Wasserkocher oder Bügeleisen nie unbeaufsichtigt lassen - Herdschutzgitter anbringen - Elektronische Geräte nicht in Reichweite der Kinder aufstellen - Alle Steckdosen mit Kindersicherungen ausstatten - Feuerzeuge, Streichhölzer und Kerzen unzugänglich aufbewahren



