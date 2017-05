Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) mit "Neutral" und einem Kursziel von 3350 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Londoner Börsenbetreiber sei der Klassenprimus in der Branche und könne im Bereich Fusionen und Zukäufe auf eine Erfolgsgeschichte verweisen, schrieb Analyst Michael Werner in einer Studie vom Dienstag. Allerdings erscheine die Aktie schon angemessen bewertet./gl/tih

ISIN: GB00B0SWJX34