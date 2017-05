Mannheim (ots) -



Rund 2500 Leiterunfälle werden der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) jährlich gemeldet. In 150 Fällen verletzen sich die Beteiligten so schwer, dass sie eine Rentenzahlung von der BGHW erhalten. Häufigste Unfallursache ist der Mensch selbst. "Leitern werden oft falsch aufgestellt oder benutzt", weiß Thomas Jacob, Leiter des Arbeitsgebiets Leitern, Tritte und ortsfeste Arbeitsbühnen beim Fachbereich Handel und Logistik. Der Fachmann berichtet in der neuen "BGHW aktuell", dem Magazin für Mitgliedsbetriebe der BGHW, über die Besonderheiten des Arbeitsmittels "Leiter" und gibt Tipps zur richtigen Nutzung.



Außerdem im Heft ein neues Plakat der BGHW zum Thema Leitern sowie eine praktische Checkliste zur Leiterprüfung.



Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut rund 5,2 Millionen Versicherte in 404.000 Unternehmen. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben. Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sorgt die BGHW für Entschädigung und Rehabilitation der Versicherten.



