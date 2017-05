Bonn (ots) - Der vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) erhobene Geschäftsklima-Index für die Consultingwirtschaft bewegt sich weiter auf TOP-Niveau. Der Indexwert ist im 1. Quartal 2017 im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 sogar nochmals leicht auf jetzt 43,0 gestiegen (4. Quartal 2016: 41,5). Die sehr gute Stimmung unter den Unternehmensberatern bestätigt damit die zurzeit sehr optimistisch ausfallenden Konjunkturdaten verschiedener Wirtschaftsinstitute für die Gesamtwirtschaft in Deutschland. Zu dem erneuten Anstieg des BDU-Geschäftsklima-Index hat insbesondere die Bewertung der aktuellen Geschäftslage beigetragen. 56 Prozent der Consultants bezeichnet diese aktuell als gut.



Am zufriedensten zeigen sich aktuell Consultants, die ihre Aufträge von Klienten aus den Branchen Energie- und Wasserversorgung (Indexwert 59,5), Fahrzeugbau (Indexwert 54,0) sowie Konsumgüter (Indexwert 52,0) erhalten. In diesen drei Klientensegmenten fällt auch die Geschäftserwartung für die kommenden sechs Monate besonders optimistisch aus.



Mit Ausnahme der HR-Beratung ist bei allen Beratungsfeldern der Geschäftsklima-Indexwert im Vergleich zum vorherigen Quartal nochmals leicht gestiegen. Am höchsten fällt die Kennzahl bei den IT-Beratern mit 50,5 aus, gefolgt von den Personalberatern mit 44,0 und den Organisations- und Prozessberatern mit 41,0.



Hintergrund: Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) fragt vierteljährlich analog des IfO-Geschäftsklima-Index die Einschätzung der Consultingwirtschaft zur aktuellen Branchenkonjunktur ab. An der Geschäftsklima-Befragung 1. Quartal 2017 haben insgesamt rund 400 Unternehmens- und Personalberater teilgenommen.



Auszüge aus der aktuellen BDU-Geschäftsklimabefragung für das 1. Quartal 2017 können abgerufen werden unter: www.bdu.de/geschaeftsklimaindex



