Bad Marienberg - Die Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) stärkt ihre Position im britischen Getränkemarkt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen hat mit den Gesellschaftern von Cobell Limited eine Vereinbarung unterzeichnet. Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen Cobell ist der größte Lieferant für Obst- und Gemüsesäfte in Großbritannien und gehört zu den führenden Lieferanten in Europa. Cobell ergänzt die Aktivitäten von Symrise ideal und erhöht die lokale Präsenz und schafft größere Nähe zu seinen Kunden.

