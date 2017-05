Frankfurt - Im Rahmen der zu beobachtenden freundlichen Tendenz an den Rentenmärkten konnten auch europäische Unternehmensanleihen zulegen, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta Corporates A (ISIN LU0117072461/ WKN 940637).Auf Indexebene (BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00) hätten Corporate Bonds mit Rating Investment Grade 0,5 Prozent hinzugewonnen. Auch der US-amerikanische Rentenmarkt (BofA Merrill Lynch, C0AL) habe auf US-Dollarbasis ein Prozent hinzugewinnen können. Mit Blick auf die Untersektoren hätten am europäischen Markt vor allem Hybridpapiere (plus 1,5 Prozent) und nachrangige Finanzanleihen (plus 1,3 Prozent) hinzugewonnen. Auch der hochverzinsliche Sektor (High Yield) sei sehr gefragt gewesen.

