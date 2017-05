Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse mit "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Börsenbetreiber sollte seine Gewinnerwartungen für 2018 und 2019 erfüllen, die über den Konsensprognosen lägen, schrieb Analyst Michael Werner in einer Studie vom Dienstag. Er begründete seinen Optimismus vor allem mit regulatorischem Rückenwind. Zudem sollten die in den vergangenen Monaten wenig schwankungsanfälligen europäischen Aktienmärkte wieder volatiler werden, was die günstig bewertete Aktie noch nicht einpreise. Vor der Aussetzung der Berichterstattung hatte Werner die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 88,30 Euro eingestuft./gl/zb

