Pullach im Isartal (ots) - Mit dem neuesten Stromspeicher "Caterva-Sonne" bietet Caterva eine gelungene Produktweiterentwicklung. Diese Lösung für eine wirtschaftliche, hundertprozentige Eigenstromversorgung ist leichter im Eigenheim zu integrieren, denn die Anforderungen an den Aufstellort sind gesunken. Zwar entsprechen die Abmessungen des leistungsfähigen 21-kWh-Speichers etwa denen des Vorgängermodells (1,20 x 1,65 x 0,80 m; B x H x T), die einzuhaltenden Sicherheitsabstände sind jedoch geringer. Statt einem Meter Abstand zu brennbaren Materialien genügen 50 cm Distanz. Möglich ist dies dank neuer Batteriezellen: Sie enthalten Eisenphosphat anstelle von Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid. Eisenphosphat-Zellen sind zudem umweltfreundlicher und entwickeln im Betrieb weniger Wärme.



Mehr Speicherleistung bedeutet mehr Prämie



Die stattliche Größe des Speichers ist der Wirtschaftlichkeit geschuldet: Mit dem Konzept "20 Jahre Freistrom" erreicht der Eigenheimbesitzer 100%ige Autarkie. Freie Speicherkapazität wird zum Erwirtschaften von Zusatzerlösen genutzt. Caterva vernetzt die Stromspeicher und stabilisiert mit ihnen das Stromnetz. Dafür erhalten Haushalte eine Prämie. Und je größer der Stromspeicher ist, desto besser lässt er sich vermarkten und umso höher fallen die Erlöse aus. Wer die Caterva-Sonne mit einer geeigneten PV-Anlage kombiniert, spart sich somit nicht nur den Strombezug vom Versorger, sondern erhält auch Zusatzeinnahmen von bis zu 1.000 Euro pro Jahr - und das über 20 Jahre hinweg.



Die kleine Alternative: Caterva-Sonne neo



Wer einen kleineren Speicher bevorzugt, kann die 100%-Eigenstromversorgung alternativ mit einer PV-Anlage und der "Caterva-Sonne neo" (ca. 13 kWh) umsetzen. Bei diesem Speicher beträgt die Prämienzahlung immer noch bis 250 Euro jährlich, was eine wirtschaftliche Lösung für Eigenheime ab ca. 3000 kWh Jahresstromverbrauch darstellt.



Die zugehörige Grafik steht hier zum Download für Sie bereit: http://ots.de/DFurB



OTS: Caterva GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122113 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122113.rss2



Pressekontakt: Caterva GmbH Catrin Schlatmann Tel.: +49 89 724445-40 press@caterva.de www.caterva.de



Press'n'Relations II GmbH Ralf Dunker Tel.: +49 89 5404722-11 du@press-n-relations.de www.press-n-relations.de