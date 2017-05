SPD-Chef Martin Schulz hat nach dem Rücktritt Erwin Sellerings einige Personalien zu klären. Nach Informationen aus SPD-Kreisen ist das schon geschehen. Der neue Generalsekretär kommt aus Nordrhein-Westfalen.

Der Rückzug von Erwin Sellering aus der Politik zieht weitere Personalien nach sich. Als seine Nachfolgerin in den Ämtern als Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Landesvorsitzender schlug er Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vor. Schwesig war bis Ende 2013 Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern und Landtagsabgeordnete. Sie hat kein Bundestagsmandat. Gewählt werden muss Schwesig vom Landtag in Schwerin, der von einer ...

