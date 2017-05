Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach ihrem Paukenschlag vom Wochenende noch einmal die herausragende Wichtigkeit des Verhältnisses zwischen Deutschland und den USA unterstrichen. "Die transatlantische Beziehung ist von überragender Bedeutung", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem indischen Amtskollegen Narendra Modi in Berlin. Das sei in der Vergangenheit so gewesen und werde auch in Zukunft so bleiben.

Die Kanzlerin hatte am Sonntag nach dem enttäuschenden G7-Gipfel bei einer Bierzelt-Rede in München an der Verlässlichkeit Washingtons als Partner gezweifelt und damit auch international für Aufsehen gesorgt. Es komme jetzt darauf an, dass die Europäer ihr Schicksal "in die eigene Hand nehmen", hatte die CDU-Vorsitzende gesagt. Bei den Themen Flüchtlinge und Klimawandel hatte US-Präsident Donald Trump die sechs Partnerländer bei der Spitzenrunde in Sizilien auflaufen lassen.

Merkel wendet sich deshalb anderen Partnern zu. "Die Welt ist global", sagte Merkel im Anschluss an die Unterzeichnung zahlreicher Abkommen und Absichtserklärungen mit Indien. Am Mittwoch empfängt sie mit dem chinesischen Ministerpräsident Li Keqiang den Regierungschef einer weiteren asiatischen Großmacht. Auch dieses Treffen dient gleichzeitig der Vorbereitung des G20-Gipfeltreffens der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg. Die Kanzlerin will ein Fiasko wie beim G7-Treffen auf Sizilien verhindern.

May 30, 2017

