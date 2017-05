Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-30 / 12:30 PRESSMITTEILUNG ZELOS Management Consultants *Die Hamburger Unternehmensberatung ZELOS Management Consultants stellt ihre neue IT-Sourcing Deal Datenbank vor.* *ZELOS Management Consultants erweitern ihr umfangreiches Beratungsangebot zu den Themen Sourcing Beratung, Performance-Management und IT-Transformation um eine Deal Datenbank und festigen damit ihre Vorreiterrolle in der Branche für Sourcing-Themen in der IT.* Die Deal Datenbank gibt den Abonnenten Zugang zu IT Outsourcing Deals in Europa und liefert in dieser Form bisher nicht frei verfügbare Informationen zu Laufzeit, Inhalten, Volumen und vielem mehr. Über einen kostenfreien Zugang können bereits umfassende Deal-Informationen zu laufenden Verträgen eingesehen werden, ein optionaler kostenpflichtiger Zugang ermöglicht erweiterte Recherchemöglichkeiten und zusätzliche Details. Zugang zur Deal Datenbank finden Sie im Internet unter: http://www.sourcingdeals.net [1] *Über ZELOS Management Consultants: * ZELOS Management Consultants sind eine der führenden IT-Sourcingberatungen in Deutschland und werden von den Partnern Dr. Jan Bartenschlager und Thorsten Rüß geführt. Mit ihren Mitarbeitern beraten sie Unternehmen in IT-Sourcing und IT-Strategiefragen, professionalisieren IT-Prozesse, gestalten IT-Leistungsbeziehungen und optimieren die Schnittstelle zwischen Dienstleister und Kunde. ZELOS Management Consultants Magdalenenstr. 49 D-20148 Hamburg E-Mail: info@zelos.consulting Internet: www.zelos.consulting Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ZELOS Management Consultants Schlagwort(e): Informationstechnologie 2017-05-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 578543 2017-05-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8f846ef8924628b78f8920a604420f78&application_id=578543&site_id=vwd&application_name=news

