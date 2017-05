Frankfurt am Main (ots) - Dr. Ina Henkel, Sabrina Jaap und Katrin Kühn sind die Preisträgerinnen des Ideenwettbewerb Agrar und Ernährung 2017. Urbanisierung, Klimawandel, geringe Flächenverfügbarkeit und wachsender Fleischkonsum gefährden die Ernährung der zukünftigen Weltbevölkerung. Die drei jungen Wissenschaftlerinnen sind fasziniert von Insekten als alternative Proteinquelle zu Fleisch. Ihr langfristiges Ziel: Innovative Produkte für die Humanernährung zu entwickeln. Da Insekten als Proteinquelle in Lebensmitteln noch nicht in Deutschland zugelassen sind, haben sie sich die Erschließung des Marktes für Heimtiernahrung vorgenommen und einen Hunde-Snack auf Basis von Mehlwürmern einschließlich eines Vermarktungskonzeptes für ihr zukünftiges Unternehmen, die TeneTrio GmbH, entwickelt.



Die Jury, die sich aus namhaften Experten der Agrar- und Ernährungsbranche zusammensetzt, hat vor allem der Mut und das konsequente Engagement überzeugt, eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen: Nämlich innovative und ressourcenschonende Produkte auf Insektenbasis zu entwickeln, um einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung der Welternährung zu leisten. Die Preisübergabe fand im Rahmen des Zukunftsdialogs Agrar & Ernährung am 30. Mai in Berlin statt.



Der von agrarzeitung (dfv Mediengruppe), BASF und Die ZEIT ausgelobte Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung wird erstmals 2017 vergeben. Ziel des Ideenwettbewerbs ist es, neue Projektideen, Unternehmensgründungen und innovative Konzepte zu fördern, die Antworten auf gesellschaftliche relevante Fragen geben, die Akzeptanz der Branche fördern und Strahlkraft in die Gesellschaft hinein entwickeln - glaubwürdig, außergewöhnlich und praktisch umsetzbar. Denn die gesellschaftlichen Anforderungen an die Agrar- und Ernährungswirtschaft nehmen zu. Diese reichen von Nachhaltigkeit oder Tierwohl bis hin zur digitalen Vernetzung innerhalb der Wertschöpfungskette. Viele Fragen sind noch ungelöst, deshalb haben die agrarzeitung, BASF und DIE Zeit diesen Ideenwettbewerb initiiert.



Bewerben können sich alle Vertreter der Agrar- und Ernährungswirtschaft vom Landwirt, Mitarbeiter aus Handel und Industrie, NGO's, Verbraucher, Studierende und Wissenschaftler. Die vielversprechendste Idee wird mit einem Preisgeld von 25.000 EUR zur Projektförderung ausgezeichnet.



