Freiburg, München (ots) - Gemeinsamer Auftritt für den M10 Solar Campus auf der Intersolar Europe in München: Der Freiburger Firmenverbund, bestehend aus dem Maschinenbau-Unternehmen M10 Industries AG und dem Solarmodul-Hersteller SI Module GmbH, zeigt seine Produktpalette rund um gebäudeintegrierte Photovoltaik und PV-Automatisation vom 31. Mai bis 2. Juni 2017 (Halle A1. Stand 620).



Bei der SI Module stehen dieses Jahr Photovoltaik-Module für die Gebäudeintegration (BIPV) im Fokus: "Unsere aktuelle Produktneuheit ist das rahmenlose Glas-Glas-Modul "Saphir-Skin", das sich dank der Überkopfzulassung bestens für die Gestaltung von Fassaden eignet", erklärt Gregor Reddemann, Geschäftsführer der SI Module und M10 Industries. Die auf Sondermodulbau spezialisierte Solar-Manufaktur bringt Farbe auf die Fassade: "Saphir Skin" bietet durch das mit einem Farbraster bedruckte Frontglas zahlreiche farbliche Varianten und erscheint optisch als homogene farbige Fläche. Die einzelnen Solarzellen sind fast nicht mehr sichtbar, dennoch ist die Leistungsausbeute von knapp 90 Prozent sehr hoch.



Auf Wunsch installiert die SI Module auch smarte Anschlusstechnik: Ob Moduloptimierung, Monitoring auf Modulebene oder Brandschutz - smarte Anschlusstechnik bietet Sicherheit und Kontrolle auf Modulebene und garantiert höchste Leistungserträge.



Auch bei der M10 Industries gibt es Neues: "Nachdem wir im letzten Jahr den Intersolar Award 2016 für unsere Lötmaschine Kubus gewonnen haben, können wir ihn jetzt mit zehn Prozent höherer Leistung präsentieren", freut sich Günter Schneidereit, Geschäftsführer der M10 Industries. Der Hochleistungs-Tabber-Stringer "Kubus" verlötet 5.500 Zellen pro Stunde und erreicht eine Jahreskapazität von 190 Megawatt für die Modulproduktion. Er ist weltweit der einzige Stringer, der alle Zellen für ein gesamtes Modul in einem einzigen Lötprozess verbinden kann und unterbrechungsfrei arbeitet. "Mit Kubus werden die Kosten reduziert und die Leistung erhöht - damit eignet sich der Hochleistungs-Stringer ideal für die wachsende internationale Photovoltaik-Industrie", betont Reddemann.



Um Innovationen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu fördern, unterstützt die M10 Industries die Georg Salvamoser Stiftung mit einem Betrag von 10.000 Euro. "Wir haben Ende der 90er Jahre für Georg Salvamoser unsere erste Lötmaschine entwickelt - Pioniergeist und der Glaube an die Solarenergie haben uns verbunden", begründen die Gesellschafter Schneidereit und Reinhard Willi ihr Engagement für die Stiftung.



