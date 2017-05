illusive sichert das geistige Eigentum der Bereiche Life Science, Consumer Health und Performance Materials von Merck KGaA Darmstadt, Deutschland, gegen fortschrittliche Cyberangriffe



New York und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - illusive networks (http://www.illusivenetworks.com/), das führende Unternehmen bei Deceptions Everywhere® Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, illusive für den Schutz seines großflächigen Netzwerks in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Ozeanien vor fortschrittlichen Cyberangriffen gewählt hat.



Das älteste Pharma- und Chemieunternehmen der Welt hat sich für illusive zur Unterstützung seiner bestehenden Sicherheitskontrollen mit einer täuschungsbasierten Cybersicherheitstechnologie für Ereignisse nach deren Eintreten entschieden. Damit werden gezielte Angriffe und Advanced Persistent Threats (APTs) neutralisiert, die auf das Netzwerk der Gruppe ausgerichtet sind.



"In dem feindlichen Klima von heute kann man nie genau wissen, wann eine neue Schwachstelle oder eine neue Umgehungstechnologie entsteht", sagte Branden Newman, Head of Business Technology Security und Deputy CISO von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. "Täuschungsbasierte Technologien zählen für die Minderung von fortschrittlichen Angriffen zu den besten verfügbaren Methoden und sie bieten gleichzeitig bessere Erkenntnisse über böswillige Aktivitäten. illusive networks verfügt über den innovativsten und effizientesten Ansatz bei Täuschungstechnologie. Des Weiteren ist diese Lösung skalierbar und einfach einzuführen."



Angesichts zunehmend komplexer Advanced Persistent Threats und steigender Fälle von Wirtschaftsspionage ist das Unternehmen bestrebt, den Schutz seines geistigen Eigentums in den Bereichen Chemie und Gesundheitswesen zu verbessern, besonders was die sensibelsten Daten und Zonen anbelangt. Die Stärkung seiner umfassenden Sicherheitsüberwachung war ebenfalls ein Ziel, um durch die frühestmögliche Erkennung und Minderung von Cyberangriffen die Auswirkung auf den Geschäftsbetrieb zu minimieren.



Die preisgekrönte agentenlose Deceptions Everywhere Technologie von illusive networks überlegt das gesamte Netzwerk des Unternehmens, jeden Endpunkt, jeden Server und jede Netzwerkkomponente, mit Informationen, die Angreifer täuschen. Sobald Angreifer auf die falschen Informationen reagieren, neutralisiert illusive den Angriff und löst in Echtzeit einen detaillierten Tatsachenbericht aus, der es den Sicherheitsadministratoren erlaubt, den Angriff im Frühstadium zu erkennen, zu verfolgen und einzuschränken.



"Selbst bei bestehenden Sicherheitslösungen ist jedes Netzwerk dem Risiko von Cyberangriffen ausgesetzt, sodass Cybersicherheit nach dem Eintreten eines Ereignisses für die Sicherheit der Daten unumgänglich ist", sagte Ofer Israeli, CEO von illusive networks. "Mit der Deceptions Everywhere Technologie von illusive hat Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, seine umfassende Sicherheitsstrategie weiter gestärkt und kann damit sicherstellen, dass jede Bedrohung, die seine Netzwerkkontrollen durchbricht, schnell erkannt und gestoppt wird. Die Wahl durch weltweite Unternehmen und zahlreiche Branchenpreise bestätigen die Führungsposition von illusive networks im Markt für täuschungsbasierte Cybersicherheit."



Über illusive networks



illusive networks ist mit seiner patentierten Deceptions Everywhere® Technologie, die gezielte Angriffe und Advanced Persistent Threats (APT) durch die Überlagerung des gesamten Netzwerks mit einer irreführenden Schicht neutralisiert, ein Vorreiter bei täuschungsbasierter Cybersicherheit. Mithilfe einer unerschöpflichen Quelle von gefälschten Informationen unterbricht und erkennt illusive durch forensische Untersuchungen in Echtzeit Angriffe, ohne dadurch das Geschäft zu stören. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.illusivenetworks.com oder folgen Sie @illusivenw auf Twitter und Facebook (https://www.facebook.com/illusivenetworks/).



OTS: illusive networks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126795 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126795.rss2



Pressekontakt: Leron Kornreich www.siliconvpr.com leron@siliconvpr.com 415.937.1724