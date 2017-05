Die Wall Street dürfte am ersten Handelstag nach dem verlängerten Wochenende mit einem leichten Abschlag starten. Am Montag blieben aufgrund des "Memorial Day" in den USA die Börsen geschlossen. Nach einer guten Berichtssaison für das erste Quartal fragen sich derzeit die Investoren, wie lange der Marktoptimismus und die niedrige Volatilität noch anhalten werden. Einige Analysten zeigen sich durchaus besorgt. So würden einige Bereiche, wie zum Beispiel der Automobil-Sektor, nach Jahren einer guten Entwicklung bereits erste Warnsignale aussenden.

Aktuell liegt der Future auf den S&P-500 mit 0,1 Prozent im Minus und deutet damit auf knapp behauptete Eröffnung hin. In der vergangenen Woche hatten sowohl S&P-500 als auch Nasdaq-Composite neue Rekordstände. Technische Analysten deuten dies als Indiz, dass der Aufwärtstrend weiter intakt ist.

Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben den persönlichen Einnahmen und Ausgaben für April und dem Case-Shiller-Hauspreisindex für März dürfte vor allem der Index des Verbrauchervertrauens für Mai im Fokus stehen. Bei der Bekanntgabe eine halbe Stunde nach der Startglocke wird mit einem leichten Rückgang auf 119,0 nach zuvor 120,3 gerechnet.

Zudem wird sich im Verlauf Fed-Gouverneurin Lael Brainard bei der New York Association for Business Economics äußern. Brainard ist in diesem Jahr stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

Der aktivistische Investor Elliott Management hat im Streit um die Absetzung des Aufsichtsratschefs von Akzo Nobel vor Gericht eine Schlappe eingesteckt. Damit steigt der Druck auf den US-amerikanischen Akzo-Konkurrenten PPG Industries, ein feindliches Angebot für den niederländischen Farben- und Spezialchemiehersteller zu unterbreiten, oder aber seine monatelangen Übernahmeversuche aufzugeben. Akzo Nobel hatte Anfang Mai die dritte, nachgebesserte Offerte in Höhe von rund 24,6 Milliarden Euro abgelehnt. Die Aktie von PPG ist vorbörslich noch nicht aktiv.

May 30, 2017 06:36 ET (10:36 GMT)

