FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzvorstand des Energieversorgers RWE, Markus Krebber, wird in dem zweiköpfigen Gremium künftig auch für den Energiehandel zuständig sein. Damit verantwortet Krebber den Bereich im Konzern, aus dem er kommt: Vor seiner Berufung in den Vorstand im September vergangenen Jahres war der Manager Chef der Energiehandelstochter RWE Supply & Trading.

Sein bisher noch in Personalunion ausgeübtes Amt als Geschäftsführer von RWE Supply & Trading legt Krebber zum 31. Mai nieder und wechselt stattdessen in deren Aufsichtsrat, teilte die RWE AG mit. Seine bisherigen Verantwortlichkeiten in der Geschäftsführung des Tochterunternehmens werden auf die übrigen Geschäftsführer verteilt.

