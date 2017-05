Als wichtigste Plattform für die Elektrobranche in Mitteldeutschland bringt die efa auch in diesem Jahr wieder die Vertreter von Industrie, Handel und Handwerk sowie Elektrofachkräfte in Industrie- und Gewerbeunternehmen, Planer, Immobilienwirtschaft und Gebäudebetreiber zusammen. Mehr als 200 Aussteller werden erwartet, darunter zahlreiche namhafte und marktführende Unternehmen aus allen Ausstellungsbereichen.

Gebündeltes Expertenwissen in drei Fachforen

Das umfangreiche Fachprogramm der efa bietet Besuchern vielfältige Möglichkeiten, sich mit speziellen Themen und aktuellen Entwicklungen intensiv zu beschäftigen. Im efaforum finden beispielsweise Vorträge zu technischen Normen und Vorschriften, beispielsweise den neuen VDE-Bestimmungen, statt. Behandelte Sicherheitsthemen sind etwa Neuerungen im Bereich Überspannungsschutz, Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen, Sicherheitstechnik im Gebäude und die Anwendungsnorm für Rauchwarnmelder. Unter dem Motto »Wohnen 4.0« warten Vorträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...