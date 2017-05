Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Türkei im Streit um den Besuch der Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Militärflughafen Incirlik eine letzte Frist eingeräumt. Sie stellt sich damit gegen den Koalitionspartner SPD, der am Nachmittag beschließen will, die Soldaten abzuziehen. Zunächst sollten noch einmal die beiden Außenminister versuchen, eine Lösung zu finden, sagte hingegen Merkel in Berlin.

"Deshalb ist die Unionsfraktion der Meinung, dass man diese Gespräche der Außenminister noch einmal abwarten sollte", ergänzte sie. Für sie stehe aber fest, "dass der Zugang unserer Parlamentarier zu unseren Soldaten gewährleistet sein muss". Eine Entscheidung will die Kanzlerin in der nächsten Sitzungswoche Mitte Juni fällen.

Die SPD-Bundestagsfraktion will am Nachmittag beschließen, die Truppe aus Incirlik abzuziehen. Die 250 Mann sind dort am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beteiligt, leisten Aufklärungsflüge und Luftbetankung.

Ankara hat den Besuch der Soldaten durch Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Bundestages abgelehnt. Die Regierung ist verärgert, dass die Bundesrepublik geflohenen türkischen Militärs Asyl gewährt. Präsident Recep Tayyip Erdogan verdächtigt sie, beim gescheiterten Putsch gegen ihn zu den Verschwörern gehört zu haben.

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Neben dem Streit um Incirlik belasten die Verhaftung deutscher Journalisten, der autoritäre Kurs Erdogans sowie Nazi-Vergleiche das Verhältnis.

